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أخبار العالم

مظاهرات إيرانية تجتاح العالم ضد النظام ..فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:26 م
مظاهرات إيرانية حول
مظاهرات إيرانية حول العالم
حسام حسن
نشر موقع "مجاهدين خلق"، التابع للمعارضة الإيرانية، مقطع فيديو يستعرض تظاهرات الجاليات الإيرانية في بعض مدن العالم، والتي تعلن تأييدها لحركة المقاومة الإيرانية، وتندد بأعمال العنف والقتل التي يمارسها النظام الإيراني لقمع المتظاهرين، والتي بلغت حد اعتقال المحامين الحقوقيين فضلاً عن النشطاء.

ويظهر بالفيديو تلك المظاهرات التي نظمت في بعض المدن، منها مظاهرات أمام البيت الأبيض، ومدينة تورنتو الكندية.

يأتي ذلك ضمن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليًا ضد ممارسات النظام الملالي القمعية، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع. 

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