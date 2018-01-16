عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن تكون قائمة على جمع معلومات يتم تجميعها وتحليلها على الأرض للتعرف على السيناريوهات المتوقعة التي تواجهها القوات الأمنية أثناء مواجهتها للإرهابيين، ثم يتم وضع خطة مواجهة العناصر الإرهابية.





وأضاف "عكاشة"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الضربات الاستباقية تستهدف القبض على المتسللين والعناصر الإرهابية أو القضاء عليهم على الحدود الغربية، مشيرا إلى أن الضربات الاستباقية تمكن قوات الأمن من الوصول إلى ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية والتوصل لأماكن تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة.





وتابع: "جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية يستغرق أسابيع وشهورا، ولكن الضربة الاستباقية تنفذ فى 24 ساعة فقط".