ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:36 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن تكون قائمة على جمع معلومات يتم تجميعها وتحليلها على الأرض للتعرف على السيناريوهات المتوقعة التي تواجهها القوات الأمنية أثناء مواجهتها للإرهابيين، ثم يتم وضع خطة مواجهة العناصر الإرهابية.

وأضاف "عكاشة"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الضربات الاستباقية تستهدف القبض على المتسللين والعناصر الإرهابية أو القضاء عليهم على الحدود الغربية، مشيرا إلى أن الضربات الاستباقية تمكن قوات الأمن من الوصول إلى ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية والتوصل لأماكن تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة.

وتابع: "جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية يستغرق أسابيع وشهورا، ولكن الضربة الاستباقية تنفذ فى 24 ساعة فقط".

ترشيحاتنا

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 في القاهرة

فريد الديب عن وثائق BBC: «كلام فارغ»

شاهد.. جامعة المنصورة ترد على حصول 1200 طالب على «صفر»

أحمد موسى يعرض فيديو لمعتز مطر وهو يفضح قناة الشرق

«الأرصاد»: درجات حرارة صغرى «عنيفة» هذا الشتاء ..فيديو

الجارحي: حالة من الارتياح لدى المستثمرين بعد اجتماعهم مع الرئيس السيسي ..فيديو

مظاهرات إيرانية تجتاح العالم ضد النظام ..فيديو

خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية في استنفار دائم لمواجهة الإرهاب «فيديو»

شاهد.. لقطة مؤثرة في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ضاحي خلفان يكشف عن جماعة إرهابية تستهدف مصر وتدعمها قطر

الأهلي يوافق على رحيل الثنائي رضا إلى أودينيزي

طه جبريل: الرقابة الإدارية راجعت جميع ملفات محافظ المنوفية منذ 2015.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

مرسيدس تكشف عن ‏G-Class 2019‎‏ الجديدة كليا فى ديترويت‏..صور

انطلاق ماراثون "حملة التحدى" من أمام السد العالى بأسوان .. صور

فيديو

عكاشة: 24 ساعة كافية لتنفيذ الضربة الاستباقية ضد العناصر الإرهابية ..فيديو
عمرو أديب: «ON E» أضاءت الهرم وقت زيارة ميسي لمصر
هشام الغزالى: هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية «فيديو»
عمرو حسانين: التصنيف الائتماني تراجع 5 درجات بعد 2011 ..فيديو
شاهد.. تعليق عمرو أديب على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟