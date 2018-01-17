حبس لص سرق مجوهرات من موظف بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي، بحبس لص 4 أيام سرق مجوهرات من موظف بالوايلى.



وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغا من موظف باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( سلسلة , 4 دلايات , 2 خاتم حريمي ) وجهاز تابلت وجهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة و3000 جنيه من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.



بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه عاطل تم ضبطه.



واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية بأسلوب المفتاح المصطنع المستخدم في ارتكاب الواقعة والذي سبق وأن تمكن من الحصول عليه بأسلوب "المغافلة" من نجل المبلغ تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه.

