بورصة وول ستريت تهبط بفعل تراجع أسعار النفط وخسائر لأسهم جنرال الكتريك

توقفت موجة صعود في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء متأثرة بخسائر لأسهم جنرال الكتريك وهبوط في أسعار النفط دفع قطاع الطاقة للتراجع.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 10.33 نقطة، أو 0.04 بالمئة إلى 25792.86 نقطة بعد أن كان تجاوز حاجز 26 ألف نقطة في التعاملات المبكرة.



وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا منخفضا 9.82 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 2776.42 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 37.38 نقطة، أو 0.51 بالمئة ليغلق عند 7223.69 نقطة.