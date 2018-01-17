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فن

ماجد المصري في ضيافة "صدى البلد".. اليوم

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يحل النجم ماجد المصري ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري مساء اليوم الأربعاء، في ندوة خاصة لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية.

يتحدث ماجد المصري خلال الندوة عن أعماله الفنية الأخيرة التي انتهى منها مؤخرًا، ومنها فيلم "عقدة الخواجة" المعروض حاليا، كذلك فيلمه "الكهف" المنتظر عرضه قريبًا، وكواليس فيلم "البدلة" الذي يقوم بتصويره مع تامر حسني.

ويكشف ماجد المصري أيضًا خلال الندوة عن مسلسله الجديد الذي يحضر له في الموسم الرمضاني المُقبل، وباقي الأعمال التي يترقب عرضها، كذلك يكشف عن محطات مهمة في تاريخه الفني الطويل.

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