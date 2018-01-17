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أخبار البلد

القبض على آسيوي مشتبه بعلاقته بإرهابيين بعد فراره من حجز مطار القاهرة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
تمكنت سلطات الأمن خلال الساعات الماضية من القبض على آسيوي يرتبط بعلاقات مع جماعات إرهابية هرب من غرفة الحجز داخل الدائرة الجمركية بصالة الوصول بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة أثناء احتجازه لترحيله إلى خارج البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الراكب الآسيوي كان قد وصل على إحدى الرحلات القادمة من خارج البلاد، وبوضع بيانات اسمه على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول للبلاد لارتباطه بجماعات متطرفة وإرهابية، فتم احتجازه داخل غرفة الحجز بصالة الوصول بالمبنى رقم 1 وفوجئ رجال الأمن باختفاء الراكب ليتم إحالة المسئولين عن الحجز للتحقيق وإجراء تحريات مكثفة لضبط الراكب.

ونجحت السلطات الأمنية في التوصل لمكان هروب الراكب والقبض عليه، حيث تم اصطحابه لموقع الحجز والتعرف على كيفية هروبه من الحجز.

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