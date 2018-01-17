بدء تلقي طلبات مشروع الـ100 صوبة لشباب بلاط بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الشباب الراغبين لمشروع الـ100 صوبة زراعية.



أكد رئيس مركز بلاط بالمحافظة، المهندس عادل عباس، أن الصوب الزراعية تتولي أحد الجمعيات الأهلية تنفيذها لتوزيعها بالمجان، علي الشباب، علي أن تحصل الجمعية علي المحصول وتسوقه وتبيعه وتتقاسم الأرباح مع المنتفع بالصوبة.



أضاف عباس، أن المركز يتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي الصوبة الزراعية حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري، لافتًا إلى، أن مساحة الصوبة الزراعية 9 متر * 45 مترًا بإجمالي 15 فدانًا.

