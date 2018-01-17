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حوادث

ضبط نجارين سرقا «توك توك» بنبروه

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث نبروه بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، القبض على نجارين سرقا توك توك بالإكراه، وأصابا مالكه بجروح بنبروه.

ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه يفيد بقيام والد "محمـد. ع. أ" سائق توك توك بتحرير المحضر رقم 1025 لسنة 2018 جنح المركز يفيد بأنه أثناء عمل نجله بالتوك توك ملكه "من دون لوحات معدنية" استوقفه شخصان مجهولان، وطلبا منه توصيلهما إلى قرية "نشا" وعلى الطريق المؤدي إلى القرية تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "لم يحدده"، مما أدى إلى إصابته بجرحين نافذين بالرقبة من الجهة اليمنى واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد المهدي رئيس مباحث مركز شرطة نبروه، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من  "محمد. ع. إ" 23 عامًا، نجار مسلح،  و"حسام. م. م" 17 عامًا، نجار مسلح، ويقيمان عزبة "إسماعيل كامل" بمركز المحلة الكبرى بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع أمن الغربية تنسيقًا، وفرعي الأمن العام بالدقهلية والغربية استهدفت المتهمين بمحل إقامتهما حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وارتكابهما الواقعة، حيث قام الأول بإحداث إصابة المجني عليه بآلة حادة "كتر" وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة والتوك توك وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 45 أحوال المركز وأرفق بالمحضر الأصلي، وجار العرض على النيابة العامة كما تم التوجيه لإدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف عما إذا كانا ارتكبا وقائع مماثلة من عدمه.

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