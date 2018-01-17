"ماركا" عن لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان : مواجهة بين كوكبين مختلفين

اعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المواجهة بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان، تأتي في وقت يبدو وكأن الفريقين قد أتيا من كوكبين مختلفين.



وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يبدو قادمًا من كوكب مزدهر، فباستغلال وجود الثلاثي المدمر نيمار وكافاني ومبابي في خط مقدمة الفريق الفرنسي، يحتل الأمراء قمة جدول الترتيب في فرنسا، بحصوله على 53 نقطة من أصل 60.



وأضافت الصحيفة، أنه في المقابل يبدو ريال مدريد مترنحًا ويعاني أزمة كروية حادة، حيث يقبع في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بعد برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، بفارق يصل إلى 19 نقطة مع الفريق الكتالوني.



ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر لا يقتصر على المسابقة المحلية فقط، بل يمتد إلى دوري أبطال أوروبا التي أحرز باريس فيه 25 هدفًا بدور المجموعات، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ومتفوقًا على عملاق أوروبا بايرن ميونخ، بينما جاء الريال ثانيًا في مجموعته بعد توتنهام هوتسبير.



وقارنت الصحيفة أيضا بين ثلاثي المقدمة في الفريقين، فكلاهما لعب 33 مباراة، غير أن ثلاثي المقدمة في ريال مدريد لم يسجلا إلا 28 هدفًا وقدموا 11 تمريرة حاسمة، في الوقت الذي سجل فيه ثلاثي باريس 59 هدفا وقدموا 31 تمريرة حاسمة.



ووجهت "ماركا" انتقادات صريحة إلى إدارة الميرنجي، بعدم تعاقدها مع لاعبين في الصيف الماضي، مشيرة إلى أن ما يصنع الفارق بين الفريقين الآن هو إقدام سان جيرمان على التعاقد مع مبابي ونيمار، في نفس الوقت الذي امتنع فيه الريال عن إبرام تعاقدات قوية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق الباريسي يتمتع بحالة استثنائية من الهدوء، بينما يغلي الميرنجي.