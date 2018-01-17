ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

"ماركا" عن لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان : مواجهة بين كوكبين مختلفين

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
حسن العمدة
اعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المواجهة بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان، تأتي في وقت يبدو وكأن الفريقين قد أتيا من كوكبين مختلفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يبدو قادمًا من كوكب مزدهر، فباستغلال وجود الثلاثي المدمر نيمار وكافاني ومبابي في خط مقدمة الفريق الفرنسي، يحتل الأمراء قمة جدول الترتيب في فرنسا، بحصوله على 53 نقطة من أصل 60.

وأضافت الصحيفة، أنه في المقابل يبدو ريال مدريد مترنحًا ويعاني أزمة كروية حادة، حيث يقبع في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بعد برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، بفارق يصل إلى 19 نقطة مع الفريق الكتالوني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر لا يقتصر على المسابقة المحلية فقط، بل يمتد إلى دوري أبطال أوروبا التي أحرز باريس فيه 25 هدفًا بدور المجموعات، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ومتفوقًا على عملاق أوروبا بايرن ميونخ، بينما جاء الريال ثانيًا في مجموعته بعد توتنهام هوتسبير.

وقارنت الصحيفة أيضا بين ثلاثي المقدمة في الفريقين، فكلاهما لعب 33 مباراة، غير أن ثلاثي المقدمة في ريال مدريد لم يسجلا إلا 28 هدفًا وقدموا 11 تمريرة حاسمة، في الوقت الذي سجل فيه ثلاثي باريس 59 هدفا وقدموا 31 تمريرة حاسمة.

ووجهت "ماركا" انتقادات صريحة إلى إدارة الميرنجي، بعدم تعاقدها مع لاعبين في الصيف الماضي، مشيرة إلى أن ما يصنع الفارق بين الفريقين الآن هو إقدام سان جيرمان على التعاقد مع مبابي ونيمار، في نفس الوقت الذي امتنع فيه الريال عن إبرام تعاقدات قوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق الباريسي يتمتع بحالة استثنائية من الهدوء، بينما يغلي الميرنجي.

ترشيحاتنا

الطيب: بدأ العد التنازلي لتقسيم المنطقة وتنصيب الكيان الصهيوني شرطيا عليها

ناشئ الأهلي يعلن موقفه من الانضمام لأودينزي الإيطالي بشكل نهائي

القبض على آسيوي مشتبه بعلاقته بإرهابيين بعد فراره من حجز مطار القاهرة

ميدو جابر يكشف سر صورة عرضها عقب هدفه في الجيش.. فيديو

محافظ الغربية: واقعة صفع مساعد رئيس حي المحلة قيد التحقيق..فيديو

شاهد.. أول رد من نائب رئيس حي المحلة عن واقعة صفعها لأحد الموظفين

مؤشر بورصة قطر يخسر 73.7 مليار ريال

شاهد.. قصة سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل حديقة الحيوان إلى أمريكا

الطيب: العدو لا يفهم إلا لغة القوة ومن العار أن نخاطبه بلغة لا يفهمها..فيديو

صحيفة صومالية: تركيا وقطر وإيران يؤسسون فرعًا لـ«الإخوان» في البلاد

5 أطعمة لطرد السموم خارج القولون

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن اليمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خريطة أوروبية منذ 1909 تؤكد مصرية «حلايب وشلاتين» .. صور

الوزراء ونجلا الزعيم عبد الناصر يحتفلون بمئويته في دار الأوبرا.. صور

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

فيديو

بث مباشر.. لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس بحضور الطيب وتواضروس الثاني
أبو مازن: لن نثق بالولايات الأمريكية ولن نقبل بها حكمًا بين إسرائيل..فيديو
الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الإرهاب والعنف للحصول على حقوقنا.. فيديو
الطيب: يجب علينا ألا نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور إسلامي ومسيحي..فيديو
وعد البحري تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل ألبومها الجديد في عيد الحب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟