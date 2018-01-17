ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية: حلول عاجلة لتسريع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
استعرض اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للتأكد من إلمام كل رئيس وحدة بالمشروعات المنفذة بنطاق وحدته، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والتنسيق مع رئيس المركز لتذليل العقبات أمام التنفيذ من خلال التواصل مع الجهات المعنية لسرعة نهو الأعمال بها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واستمع المحافظ لخطة عمل كل رئيس وحدة محلية قروية للتأكد من الانتهاء من هيكلة العاملين بكل قطاع ومراعاة النسبة والتناسب بين العاملين وأقسام العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك التعرف على المشروعات المتعثرة في كل قطاع خدمي لتقديم الحلول اللازمة لرفع عجلة العمل بها وكذلك معرفة احتياجات كل وحدة على حدة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولًا بأول وإزالة الأكشاك المخالفة واللوحات غير المرخصة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمركز والتصدي بكل حسم للتعديات الواقعة على الأرض الزراعية وإزالتها في الحال تنفيذًا للقانون وللحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها تمثل غذاء المواطنين.

ترشيحاتنا

ناهد السباعي تستفز جمهورها بإطلالة جريئة فى الجيم .. فيديو

شيخ الأزهر يقترح تخصيص 2018 ليكون عامًا للقدس الشريف..فيديو

ترحيب كبير من المشاركين بـ"مؤتمر الأزهر" برجل الأعمال محمد أبو العينين

الوزراء ونجلا الزعيم عبد الناصر يحتفلون بمئويته في دار الأوبرا.. صور

شاهد.. أول رد من نائب رئيس حي المحلة عن واقعة صفعها لأحد الموظفين

ناشئ الأهلي يكشف سبب تسميته وشقيقه بريتشارد وصلاح الدين

برشلونة يودع "الساحر" رونالدينيو

أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ

السنغال توجه صفعة قوية لقطر بعد خداعها

الطيب: يجب علينا ألا نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور إسلامي ومسيحي..فيديو

مؤشر بورصة قطر يخسر 73.7 مليار ريال

محافظ الغربية: واقعة صفع مساعد رئيس حي المحلة قيد التحقيق..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خريطة أوروبية منذ 1909 تؤكد مصرية «حلايب وشلاتين» .. صور

الوزراء ونجلا الزعيم عبد الناصر يحتفلون بمئويته في دار الأوبرا.. صور

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

فيديو

بث مباشر.. لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس بحضور الطيب وتواضروس الثاني
أبو مازن: لن نثق بالولايات الأمريكية ولن نقبل بها حكمًا بين إسرائيل..فيديو
الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الإرهاب والعنف للحصول على حقوقنا.. فيديو
الطيب: يجب علينا ألا نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور إسلامي ومسيحي..فيديو
وعد البحري تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل ألبومها الجديد في عيد الحب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟