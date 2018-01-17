محافظ الشرقية: حلول عاجلة لتسريع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة

استعرض اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للتأكد من إلمام كل رئيس وحدة بالمشروعات المنفذة بنطاق وحدته، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والتنسيق مع رئيس المركز لتذليل العقبات أمام التنفيذ من خلال التواصل مع الجهات المعنية لسرعة نهو الأعمال بها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



واستمع المحافظ لخطة عمل كل رئيس وحدة محلية قروية للتأكد من الانتهاء من هيكلة العاملين بكل قطاع ومراعاة النسبة والتناسب بين العاملين وأقسام العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك التعرف على المشروعات المتعثرة في كل قطاع خدمي لتقديم الحلول اللازمة لرفع عجلة العمل بها وكذلك معرفة احتياجات كل وحدة على حدة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولًا بأول وإزالة الأكشاك المخالفة واللوحات غير المرخصة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمركز والتصدي بكل حسم للتعديات الواقعة على الأرض الزراعية وإزالتها في الحال تنفيذًا للقانون وللحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها تمثل غذاء المواطنين.