نقل مقر السجل المدني بمنفلوط إلى مجلس المدينة القديم

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على العمل على توفير الخدمات بكافة ربوع المحافظة بطريقة سهلة وميسرة وبالشكل المناسب طبقًا للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منافذ وأماكن لتقديم الخدمات بالقطاعات المختلفة بشكل لائق ومناسب خاصة القطاعات التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



حيث وافق المحافظ على إنهاء إجراءات تسليم شقتين بمجلس مدينة منفلوط القديم كمقر للسجل المدني بمنفلوط وفقًا لما تم الإتفاق عليه بعقد الإيجار المحرر بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وإدارة شرطة الأحوال المدنية.



وقال المهندس ياسر الدسوقي، إن المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق على نقل السجل المدني بمدينة منفلوط إلى مقر آخر بمجلس مدينة منفلوط القديم نظرًا للحالة التي وصل إليها المقر الحالي والتي اشتكى منها أهالي المركز موضحًا إنه تم تحديد القيمة الإيجارية لتلك الوحدتين بناءًا على تقدير اللجنة المشكلة لذلك على أن يراعى إعادة التقدير كل 3سنوات وذلك عقب التنسيق مع مديرية أمن أسيوط والأحوال المدنية ومعاينة مأمور مركز شرطة منفلوط ومدير السجل المدني بمنفلوط للأماكن المتوفرة بمقر الوحدة المحلية القديم الكائن بالمساكن أمام مستشفى منفلوط المركزي ؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين واستيعاب الأعداد التي تتعامل مع تلك الجهة المهمة.