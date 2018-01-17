671 مليون جنيه قروضًا للشباب لتمويل 7496 مشروعًا بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغ 671 مليونا و428 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل 7496 مشروعًا متنوعًا وتوفير 25 ألفا و416 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأشار المحافظ إلي أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة له 153 مليونا و868 ألفا، يليه مركز بلبيس بإجمالي قروض 91 مليونا و246 ألف جنيه، ومركز الحسينية بإجمالي قروض 70 مليونا و520 ألف جنيه.



ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل.