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منوعات

دراسة توضح علاقة البروتين في الجسم وإدمان الكوكايين

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجح باحثون فى كلية الطب فى جامعة "نيويورك" الأمريكية ، في تحديد بروتين في الجهاز المناعي ، يمكن أن يكون مسؤولا عن الإصابة بإدمان الكوكايين.

فقد أظهرت الدراسة، أن بروتين "كسف" يمكن أن يعمل على تغيير رغبة الفئران في الحصول على الكوكايين ، ولكن ليس فئات مخدرات أخرى.

وأظهرت البحوث السابقة وجود صلة بين تعاطى الكوكايين والجهاز المناعي في البشر و الحيوانات، مع المدمنين تظهر الاستجابات المناعية المتغيرة للأدوية و المخدرات.

وفي هذه الدراسة ، حدد الفريق البحثى بروتين " كسف" الذى ينتجه الجهاز المناعي الذي يتواجد بمستويات مرتفعة فى كل من الدم ومخ الفئران ، ليدفعه نحو الإدمان.

وقد تم حقن عدد من فئران التجارب بأجسام مضادة تعمل على تحييد نشاط بروتين "كسف"فى محاولة لتقليل دوافع الفئران فى الحصول وتعاطى الكوكايين.

وأكدت المتابعة فاعلية الأجسام المضادة فى تحييد تأثير وفاعلية بروتين "كسف " فى تقليل دوافع الفئران فى السعي وراء تعاطى الكوكايين وطلبا للمادة المخدرة .

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