معرض عن ثقافة شعب "الكاناكا" العائش "وراء البحار"

حول الثقافة التى اعتنقها شعب ( الكاناكا ) الذى عاش فيما وراء البحار فى جنوب المحيط الهادى يدور موضوع المعرض الذى يقام حاليا فى متحف "آن دى بوجو" في فرنسا ويستمر حتى 16 سبتمبر القادم .



ويلقى المعرض الضوء على التماثيل الخشبية والطينية التي أنجزها فنانو هذا الشعب الذي عاش في الإقليم الفرنسي الذي يحمل اسمهم في القرن التاسع عشر ويتناول المغامرات التي قام بها سكان الإقليم ، إلي جانب مجالاتهم الثقافية والفنية.



