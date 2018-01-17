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أبو مازن: لن نثق بالولايات الأمريكية ولن نقبل بها حكمًا بين إسرائيل..فيديو

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إن القرار الخطيئة الذى أصدره ترامب جاء مناقض لكل المواقف الأمريكية السابقة بشأن القدس، مؤكدًا أن فلسطين ستستمر فى المطالبات السلمية حتى تحصل على حقوقها.

وأضاف أبو مازن خلال كلمته بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس، اليوم الأربعاء، أنه وافقت الولايات المتحدة فى 23 ديسمبر على صدور قرار بمجلس الأمن بخصوص القدس ومررته والذى ينص على أن القدس مدينة محتلة وأرض محتلة وأنه الاستيطان فيها باطل، مشيرًا إلى أن الولايات الأمريكية دولة لا تحترم قراراتها فكل ما جاءت أمة لعنت أختها وكل ما جاءت إدارة لعنت سابقتها.

وتابع: "لن نثق بالولايات الأمريكية وقراراتها ولن نقبل بها حكمًا بيننا وبين إسرائيل"، مؤكدًا أنه أخرجت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بهذا القرار الخطير من عملية السلام ولم تعد تصلح بأن تقوم بدور الوسيط الذى كانت تلعبه خلال العقود الماضية من خلال وقوفها بصف الاحتلال حيث فرضت على نفسها واقعًا لم نعد نملك غيره من اجل الدفاع عن حقوقنا.

وأكد أنه لن نذهب للإرهاب والعنف، لافتًا لنا وسائلنا الأخرى التى نحصل بها على حقوقنا بما في ذلك العودة لجماهير أمتنا لكى تأخذ دورها فى الدفاع عن القدس، وبالتنسيق مع اشقائنا فى الساحة الدولية ودعمهم قضيتنا العاجلة والدفاع على قدسنا وشعبنا وأرضنا إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحدودها الكاملة وحل عادل لمشكلة اللاجئين وفقًا للمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أنه فلسطين ستواصل الانضمام الى المنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة دولة الاحتلال.

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