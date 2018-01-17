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رياضة

ميدو : قرار لجنة القيم مفيد للكرة المصرية

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك ووادي دجلة، إن قرار لجنة اتحاد الكرة بتفعيل لجنة القيم والمباديء أمر جيد، ولابد من أن يدعم اتحاد الكرة هذه اللجنة، خصوصا وأن هذه اللجنة تتبع الفيفا وقوانينه.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اللجنة مهمتها إيقاف أي طرف يخرج عن النصف من جميع أطراف اللعبة".

وأوضح: "اللجنة من اختصاصها إيقاف المعتدي عن العمل دون الرجوع إلى اتحاد الكرة، الجبلاية مهمتها فقط التصديق على القرار".

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