حملة للنظافة والتجميل بحي الكوثر في سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج علي جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.



من جانبه قال إيهاب فرغلى، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، إنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بنطاق الحي، وتم دهان البلدورات ورفع مستوى النظافة والتجميل أمام وحدة مطافى حى الكوثر، وكذلك بمنطقة الأبراج والتعاونيات والوحدات السكنية بالحي حيث تم رفع المخلفات وإنارة الشوارع، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر وتم أيضا رفع المخلفات ودهان البلدورات وإنارة الشوارع، وجار أعمال المتابعة اليومية وتنظيم حملات النظافة والتجميل بشكل دوري على مدار اليوم .

