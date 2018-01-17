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رياضة

تتويج جديد لـ"محمد صلاح" بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
نور عادل
احتل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة شبكة (سكاي سبورت) لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بعد انتهاء 23 أسبوعا.

واحتل المركز الأول، البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي بينما حصل على المركز الثالث هاري كين لاعب توتنهام.

وحل رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي في المركز الرابع، يليه ماركوس ألونسو، من تشيلسي، ثم الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي سادسًا.

واحتل المراكز من السابع حتى العاشر على الترتيب: كريستيان إريكسن (توتنهام) ، ليروي ساني "مانشستر سيتي"، روبرتو فيرمينو "ليفربول"، دافيد دي خيا "مانشستر يونايتد".

وجاء فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول السابق، والمنتقل مؤخرا لبرشلونة، في المركز الـ11، فيما يأتي سيرجيو أجويرو نجم السيتي، وأليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، في المركزين الـ15 والـ17، على الترتيب، وفي المركز العشرين جاء إدين هازارد،نجم تشيلسي، بينما احتل مسعود أوزيل لاعب أرسنال المركز الـ 28.

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