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أخبار العالم

إغلاق 250 مدرسة بأيرلندا الشمالية بسبب كثافة الثلوج

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
ا ش ا
أغلقت أكثر من 250 مدرسة في أيرلندا الشمالية أبوابها اليوم /الأربعاء/ بسبب الثلوج التي تساقطت بكثافة على البلاد الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أكثر من 23 ألف منزل ومنشأة تجارية، وأن ارتفاع الثلوج بلغ في بعض المناطق 25 سنتيمترا، وتسببت الثلوج الكثيفة في اضطراب حركة النقل العام .
من جانبها، رجحت هيئة الأرصاد الجوية في أيرلندا أن تشهد البلاد تحسنا تدريجيا في أحوال الطقس على مدار اليوم.

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