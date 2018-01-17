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فكر دينى

أبو مازن : لم ولن يولد من يساوم علي أرض فلسطين أو يفرط فيها

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
محمد شحتة - محمد صبري عبد الرحيم
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، إن هناك يهود محترمون ‘يتحدثون لغتنا ويقولون بأن إسرائيل محتلة وأن القدس ملك للمسلمين والمسيحيين.

وأضاف "أبو مازن" في كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس ، ان القدس هي مهد المسيح ورفعته ومعراج النبى محمد إلى سدرة المنتهي فهل يتخيل أحد في العالم أنه من الممكن أن تغير وجهتها وأن نفرط فيها قائلا :"لم ولن يولد بعد من يساوم علي القدس أو يفرط في ذرة ترابها ".

وذكر أن هناك كثير من الدول العربية اعترفت بعروبة القدس ابرزهم السويد والفاتيكان، منوها أنه بدون تحرير القدس لن يكون هناك سلام في المنطقة.

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