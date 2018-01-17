العاهل السعودى يأمر بإيداع مليارى دولار بالبنك المركزي اليمني

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيداع مليارَي دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني؛ امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تمّ تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي.



يأتي ذلك - وفق صحيفة سبق - في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية ولاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ ما سينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.