ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العاهل السعودى يأمر بإيداع مليارى دولار بالبنك المركزي اليمني

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:29 ص
العاهل السعودى -
العاهل السعودى - ارشيفية
اميرة سالم
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيداع مليارَي دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني؛ امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تمّ تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

يأتي ذلك - وفق صحيفة سبق - في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية ولاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ ما سينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

ترشيحاتنا

السنغال توجه صفعة قوية لقطر بعد خداعها

بواب حاصل على ماجستير: لا أخجل من العمل الشريف «فيديو»

الوزراء ونجلا الزعيم عبد الناصر يحتفلون بمئويته في دار الأوبرا.. صور

جماهير ريال مدريد توجه صفعة لرونالدو

«البدري» يفجر مفاجأة حول صفقة اللاعب العالمي.. فيديو

تجدد الاحتجاجات الغاضبة بسبب الأوضاع الاقتصادية في المغرب..فيديو

صحيفة صومالية: تركيا وقطر وإيران يؤسسون فرعًا لـ«الإخوان» في البلاد

ابن طبيب الغلابة : والدي حريص على علاج المرضى بالمجان ويسعى لمساعدة الفقراء .. فيديو

وكيل تراوري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي

ناشئ الأهلي يعلن موقفه من الانضمام لأودينزي الإيطالي بشكل نهائي

مؤشر بورصة قطر يخسر 73.7 مليار ريال

«سائحة الترامادول»: أرغب في الموت للخلاص من جحيم سجني.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خريطة أوروبية منذ 1909 تؤكد مصرية «حلايب وشلاتين» .. صور

الوزراء ونجلا الزعيم عبد الناصر يحتفلون بمئويته في دار الأوبرا.. صور

شاهد.. ترام الإسكندرية السياحي بعد تطويره

وداع عاطفي لعبد الشافي في أهلي جدة «صور»

العذاب فى جنوب سيناء اسمه "بطاقة التموين".. مواطنون: الصرف يبدأ فجرا وينتهي قبل الشروق.. والمسئولون: سيستم الوزارة السبب.. فيديو وصور

فيديو

بث مباشر.. لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس بحضور الطيب وتواضروس الثاني
أبو مازن: لن نثق بالولايات الأمريكية ولن نقبل بها حكمًا بين إسرائيل..فيديو
الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الإرهاب والعنف للحصول على حقوقنا.. فيديو
الطيب: يجب علينا ألا نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور إسلامي ومسيحي..فيديو
وعد البحري تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل ألبومها الجديد في عيد الحب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟

هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري؟