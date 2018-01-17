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منوعات

أغرب نصيحة من الحكومة الأسكتلندية لمواطنيها.. لنشر المحبة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
محمد علي
نشرت صحيفة "ذا كورير" البريطانية، ما قالت أنه أغرب دعوة من الحكومة بأسكتلندا التابعة للمملكة المتحدة، حيث نصحت الناس بالحديث مع جيرانهم ليشعروا بالألفة والمحبة ويتغلبوا على الوحدة.

قالت الصحيفة، يظهر أن الحكومة تسعى لدعم الروابط الاجتماعية بين الناس للمساعدة في التغلب على الوحدة، وفق ماقالت الحكومة الاسكتلندية.

ورأت الصحيفة أن الحكومة تنطلق ربما من حرصها على عدم وقوع الناس في براثن الوحدة التي قد تطال جميع الأعمار.

وتدعو الحكومة الاسكتلنديين للتحدث مع جيرانهم وإعادة الاتصال مع الأصدقاء القدامى في إطلاق أول استراتيجية وطنية للوحدة في المملكة المتحدة.

وتشمل مقترحات الحكومة الاسكتلندية نداء للغرباء للقيام "بأعمال اللطف والتقارب" لبعضهم البعض والتوسع في الأنشطة المجتمعية.

وقالت وزير الامن الاجتماعى جين فريمان، التى اطلقت مشروع الوثيقة ، ان للدولة دورا تلعبه فى تحسين حياة المواطنين الاجتماعية.

وقالت الجمعية الخيرية إيدج سكوتلاند، إن الحكومة الاسكتلندية على حق في اتخاذ خطوة جريئة وغير عادية كهذه من "المشاركة في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية للناس وتحسينها".

وقالت الوزيرة فريمان أن الاستراتيجية، يجب أن تكون "أهم من المال أو المشاريع".

وذكرت الصحيفة أن مشروع الوثيقة التي ستطرح على الرأي العام، تهدف إلى جعل اسكتلندا واحدة من الدول الأوائل في العالم التي تطبق خطة وطنية للتغلب على مشاعر الوحدة والانعزالية.

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