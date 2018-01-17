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رياضة

أيوب يرد على وصف "طولان" للأهلي بالفريق الأوروبي

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب احمد ايوب المدرب العام للنادي الأهلي عن سعادته بتصريحات حلمي طولان المدير الفني لطلائع الجيش، بأن الأهلي فريق أوروبي، مشيرا إلى أن هذا يعكس المجهود الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون في الأهلي لتقديم الأفضل دائما.

واضاف ايوب في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر اذاعة نغم إف إم، ان الاهلي رغم اراحة العديد من اللاعبين الاساسيين في مباراة الطلائع بسبب الاجهاد الا ان التشكيلة التي شاركت في لقاء الجيش قدمت مباراة رائعة سيطر خلالها الفريق على مجريات اللقاء وهذا دليل على اصرارهم واجتهادهم وايضا دليل على ان الاهلي لا وجود فيه لمصطلح لاعب اساسي ولاعب بديل.

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