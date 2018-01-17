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رياضة

المصري ردًا على مرتضى منصور: "مبنشغلش فشلة وعيال"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، إن علاقة ناديه مع الزمالك تقوم على الاحترام، لافتا أن النادي ليس لديه أي أزمة مع الأبيض.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لدينا قرار بأن تكون كل علاقاتنا مع جميع الأندية قائمة على الاحترام المتبادل، هذا شرط أساسي".

وأكمل: "مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تجاوز بشكل شخصي في حق حسام وإبراهيم حسن على الهواء، وهم لديهم القدرة في الرد على هذا التجاوز".

وأردف: "حينما وصف مرتضى حسام حسن بالعيل والفاشل هو إهانة للمصري لأن النادي لا يوظف عيال أو فشلة، وأيضا حينما تحدث مرتضى بشكل غير لائق عن سمير حلبية، رئيس النادي، هذا تجاوز في حق المصري".

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المصري ردًا على مرتضى منصور: "مبنشغلش فشلة وعيال"

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