تكريم ماجد المصري في «صدى البلد».. صور

حل النجم ماجد المصري ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، والتحدث عن أهم المحطات الفنية في حياته، ومشاريعه المُقبلة.



تحدث المصري في الندوة عن ردود الفعل التي تلقاها على فيلم "عقدة الخواجة" المعروض في السينمات حاليًا، وكواليس العمل التي جمعته بباقي الفنانين المشاركين في الفيلم.



وكشف ماجد المصري عن كواليس فيلم "الكهف" الذي انتهى منه مؤخرًا، وموعد عرض الفيلم، كذلك طبيعة شخصية "خالد مخلوف" التي جسدها في مسلسل "الطوفان" والتي أثارت الجدل.



وأشار ماجد المصري إلى كواليس فيلم "البدلة" الذي يشارك في بطولته مع تامر حسني وأكرم حسني، و المرتقب عرضه في الفترة المُقبلة، كذلك مسلسله المُقبل الذي يلعب بطولته المطلقة في الموسم الرمضاني، ومشاركة ابنه "آدم" معه في هذا المسلسل.



ويقوم "صدى البلد" بنشر أخبار ندوة ماجد المصري من خلال الموقع الإليكتروني والقناة الرسمية له على موقع الفيديوهات "يوتيوب" تباعًا، خلال الأيام المُقبلة.