المعلق الصوتي لفيلم "حكاية وطن": ما قدم لن يوفي للرئيس السيسي حقه

أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم، المعلق الصوتي على فيلم حكاية وطن، عن سعادته وفخره بتقديمه للتعليق الصوتي علي هذا الفيلم التسجيلي الرائع "حكاية وطن"، مشددا على أن كل ما قدم في الفيلم لن يوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه .



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الاربعاء، أنني"لدي إيمان كبير بكل ما قدم في الفيلم الذي يحكي قصة مصر في فترة هامة من عمرها" مشيرًا إلى أن نص فيلم "حكاية وطن" مكتوب بشكل جيد وأنا أؤمن به تماما.