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رياضة

ابن الأهلي يحافظ للمارد الأحمر على القمة بهدف عالمي في شباك الإسماعيلي.. فيديو

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:26 م
صدى البلد
مايكل رزق
سجل المدافع محمد سمير لاعب الأهلي السابق، الهدف الثانى لفريق المقاولون العرب فى مرمى الإسماعيلي بالدقيقة 47 فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المقاولون فى إطار الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز، وفاز فيها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

وأحرز "سمير" هدفا عالميا من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل صاروخي في الزاوية القاتلة لحارس الإسماعيلي محمد عواد، فيما كان تقدم ذئاب الجبل بالهدف الأول عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 28 نقطة فى حين تجمد رصيد الدراويش عند 41 نقطة ويحافظ على مركز الوصيف.

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