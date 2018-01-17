سيد عبدالحفيظ: عبدالله السعيد لن يرحل لأهلي جدة.. ولا توجد أي نية للتفريط فيه



وأكد عبدالحفيظ- في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي- أن الأنباء التي تتحدث عن انتقال عبدالله السعيد للأهلي السعودي غيرصحيحة، مشيرا إلى أن الأهلي لم يتلق أي عروض خاصة باللاعب، وأن الجهاز الفني لم يناقش الأمر من قريب أو بعيد، ولا توجد أي نية للتفريط فيه.



وبخصوص تجديد عقده، قال عبدالحفيظ إنه عقد جلسة أولى مع السعيد كانت إيجابية للغاية، وأن هناك جلسة أخرى لحسم هذا الأمر، والتأكيد على استمرار عبدالله السعيد، مؤكدا أنه إحدى الركائز الأساسية للفريق.

نفى مدير الكرة في الجهاز الفني لفريق الأهلي سيد عبدالحفيظ انتقال عبدالله السعيد لاعب خط وسط الفريق إلى نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.