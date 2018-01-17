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غدا.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:40 م
صدى البلد
شمس يونس
تحتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر بمقرها بمدينة طيبة الجديدة صباح غد بوضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من إنشاءات وتجهيزات المستشفى لتصبح أول مدينة طبية متكاملة لعلاج وأبحاث السرطان بالمجان في مصر.

يحضر احتفالية وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة السيد الوزير المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر وسعادة السفير جمعة الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيرى والعميد محمد عامر المنسق العام لماراثون زايد الخيرى وأحمد محمد هلال العكبى عضو اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيرى ويعقوب السعدى عضو اللجنة رئيس قناة أبوظبى الرياضية وقيادات مستشفى شفاء الأورمان وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وأكد حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان أن الاحتفالية سوف يتخللها الاستماع إلى شرح وافي حول مخططات المستشفى للمرحلة الثالثة من ناحية المنشآت والأجهزة الطبية وقدرات المستشفى في علاج الحالات المختلفة من مرضى السرطان ووحدات أبحاث أمراض السرطان من أجل تحقيق هدف وصول المستشفى إلى أول وأكبر مدينة طبية متكاملة  لعلاج وأبحاث أمراض السرطان بالمجان في الشرق الأوسط

من جانبه أوضح المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان إن المرحلة الثالثة من إنشاءات وتجهيزات المستشفى سوف تشمل إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوى على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية (سونار) ويضم المستشفى إلى أجهزته الفريدة أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد و رسم المخ ورسم العضلات بهدف ضمان تقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمريض السرطان.

وأشار الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى إلى إن المرحلة الثالثة سوف تشمل أيضا إنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل في أمراض السرطان في الصعيد وأكاديمية تمريض

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