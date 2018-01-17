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الفقي: المواطن لم يعد يهتم بالثقافة ويركز على «التموين».. فيديو

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:14 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
عمرو ممدوح
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الثقافة هي مركز الثقل في القوة الناعمة المصرية، مشيرا إلى أن أفضل المراحل التي عاشتها الثقافة في مصر، كانت في عهد ثروت عكاشة، وفاروق حسني.

وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» أن إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الحالية عليها أهداف يجب أن تحققها، مشيرا إلى أنه عليها أن تبحث في أوجه القصور ومعالجتها.

وأوضح المفكر السياسي، أن المواطن العادي لم يعد يهمه وزارة الثقافة بشكل كبير، مشيرا إلى أن ما عاد يهم المواطن هو الوزارات الخدمية مثل وزارة التموين.

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