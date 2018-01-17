أحمد شوبير: الأسيوطي الحصان الأسود للدوري والاتحاد السكندري صفقاته صائبة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الأسيوطي يحقق الآن بالدوري المصري "إنجازًا ما بعده إنجاز"، وذلك بعد فوزه اليوم بثلاثية على الرجاء، وتواجده في المركز العاشر بترتيب الدوري متفوقًا على أندية الداخلية ومصر المقاصة وأندية كبيرة كثيرة.





وأضاف "شوبير" عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الأسيوطي أصبح الحصان الأسود لبطولة الدوري، موضحًا أن النادي يقدم مستويات جيدة جدًا جدًا بالدوري.



