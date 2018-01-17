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رياضة

أحمد شوبير: الأسيوطي الحصان الأسود للدوري والاتحاد السكندري صفقاته صائبة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:16 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
مايكل رزق
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الأسيوطي يحقق الآن بالدوري المصري "إنجازًا ما بعده إنجاز"، وذلك بعد فوزه اليوم بثلاثية على الرجاء، وتواجده في المركز العاشر بترتيب الدوري متفوقًا على أندية الداخلية ومصر المقاصة وأندية كبيرة كثيرة.

وأضاف "شوبير" عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الأسيوطي أصبح الحصان الأسود لبطولة الدوري، موضحًا أن النادي يقدم مستويات جيدة جدًا جدًا بالدوري.

وأوضح أن الاتحاد السكندري أيضًا عاد للانتصارات بفوز ثلاثي على النصر، مشيدًا بالصفقات الجديدة، والتي تم إحراز الأهداف عن طريقهم، مما يعكس العين الصائبة التي تعاقدات مع الصفقات.

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