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محافظات

رئيس جامعة بني سويف: شاركنا بوفد في مؤتمر "حكاية وطن"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:32 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف، عن مشاركته على رأس وفد ممثل للجامعة بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن" والذي عقد اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمقرر استمراره لمدة 3 أيام.

وأكد"حسن" ، خلال تصريحات صحفية، على أن الجامعة شهدت طفرة إنشائية وتوسعات خلال الفترة الماضية تمثلت في إنشاء العديد من الكليات والمعاهد، ومنها كليات فريدة كعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، علوم الأرض، معهد الليزر وتطبيقاته ومعهد النباتات الطبية والعطرية ومعهد المشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها بالإضافة إلى دعم الجامعة بالأجهزة الطبية والمعملية.

يشار إلى أن جامعة بني سويف حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف "التايمز" ، والإيزو 9001 ، المركز السادس بين الجامعات المصرية الحكومية في معدل الاستشهاد بالأبحاث وفقا للتصنيف الأسباني ويبمتريكس، وانفراد الجامعة محليًا وإقليمًا ودوليًا بنشر أول بحث عن تطوير جهاز ليزر الفيمتو ثانية.
رئيس جامعة بني سويف: شاركنا بوفد في مؤتمر "حكاية وطن"
رئيس جامعة بني سويف: شاركنا بوفد في مؤتمر "حكاية وطن"

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