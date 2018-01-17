البرلمان الإيطالي يوافق على زيادة الوجود العسكري في ليبيا

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن البرلمان الإيطالي وافق اليوم على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر.



ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني تغريدته على موقع "تويتر" التي قال فيها "من أفغانستان إلى العراق ومن لبنان إلى كوسوفو ومن ليبيا إلى النيجر القوات الإيطالية وتعاوننا يعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والنقل غير الشرعي للأشخاص".



وكان جنتيلوني أعلن في وقت سابق أن إيطاليا ستنقل جزءا من وحداتها من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهديد الإرهاب.



ويرتبط توسيع البعثة الإيطالية في ليبيا من 375 إلى 400 شخص بضرورة المشاركة في العمليات الإنسانية وتدريب قوات الأمن الليبية ودعم حرس السواحل في هذا البلد الأفريقي، بالإضافة إلى الوحدات الجوية والبحرية التي تعمل بالفعل بالقرب من الساحل الليبي، ستضم البعثة 130 وحدة برية.



وينص المرسوم المعتمد على عدم إرسال قوات إلى دول الساحل فحسب، بل يؤكد أيضا مشاركة الجيش الإيطالي في البعثات الدولية في أفغانستان ولبنان والصومال والبلقان.