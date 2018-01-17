مصطفى الفقي: الثقافة أغلى سلعة تصدرها مصر .. فيديو

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن قضية الثقافة في مصر قضية عميقة، مشيرا إلى أن أغلى سلعة تصدرها مصر هي الثقافة.



وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» أن مصر لازالت هي السوق الكبرى العربية للفن، مشيرا إلى أن مصر أيضا أكبر قاعدة جمهور.



وأوضح المفكر السياسي، أن الدكتور جابر عصفور لم يدم طويلا في الوزارة، لكنه واجه أفكارا ظلامية، وأمورا خطيرة تصادر على الإبداع، مشيرا إلى أن اصطدامه بالأزهر سبب رحيله.

