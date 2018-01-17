المؤشر داو جونز يغلق فوق مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الاربعاء دافعة المؤشر داو جونز الصناعي ليغلق فوق مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى على الاطلاق، بدعم من مكاسب لأسهم مختلف القطاعات أثارتها توقعات المستثمرين بأرباح أعلى للشركات.



وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 322.79 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 26115.65 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 26.14 نقطة، أو 0.94 بالمئة، ليغلق عند 2802.56 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 74.59 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 7298.28 نقطة.