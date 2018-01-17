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رياضة

ميدو: الإسماعيلي لا يستطيع منافسة الأهلي على الدوري.. ورحيل ديسابر "مطب"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:37 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
مايكل رزق
وجه أحمد حسام ميدو، مدرب وادي دجلة السابق، 3 نصائح لنادي الإسماعيلي، بعد تراجع نتائج فريق الكرة الأول، وتنازله عن صدارة ترتيب الدوري الممتاز للأهلي، وهي "شراء ظهير أيسر، وضم مهاجم قوي، وأخيرا رفع الضغوط عن اللاعبين".

وأضاف "ميدو" في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء المقاولون والدراويش، أن رفع الضغوط عن اللاعبين شيء مهم، لأنهم لن يستطيعوا منافسة الأهلي على الدوري، وأن يكون هدفهم هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال إفريقيا، موضحا أن رحيل ديسابر بمنتصف الموسم "مطب".

وأوضح أن الإسماعيلي ما زال أمامه الفرصة ليواصل الموسم بشكل جيد، ولا يليق أن ينافس فريق على بطولة وهو يملك ظهيرا أيسر واحدا فقط، وفي نفس الوقت الأهلي يمتلك حسين السيد وصبري رحيل وعلي معلول، وأيمن أشرف يجيد اللعب في هذا المركز، الأحمر يمتلك فريقين متكاملين".

وكان الإسماعيلي نال هزيمته اليوم على يد المقاولون العرب، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 19 للدوري.

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