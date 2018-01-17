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رياضة

منتخب مصر يكشف حقيقة مواجهة الأرجنتين وديًا

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:28 م
صدى البلد
محمد سمير - نور عادل
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، حقيقة وجود عرض رسمي لمواجهة الأرجنتين.

ونفى لهيطة خوض مباراة ودية مع الأرجنتين، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الوديات التي يخوضها الفراعنة في شهر مايو.

وتابع: "سيتم حسم مصير هذه الوديات في شهر فبراير المقبل عقب عودة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب من إجازته".

وترددت أنباء حول أن منتخب مصر دخل في مفاوضات مع صربيا وتشيلي وكولومبيا وباراجواي وبلجيكا من أجل التنسيق حول مباريات ودية.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا يوم 19 من شهر مارس المقبل، على أن يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان.

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