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محافظات

افتتاح 13 مدرسة قرآنية بالوادي الجديد

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:39 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن افتتاح 13 مدرسه قرآنية بمراكز المحافظة المختلفة، في إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

وقال الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن هذه المدارس يتم تنفيذها لأول مرة على أرض المحافظة بهدف تدريس الفقة والحديث والقرآن، وهي لتعليم الكبار والصغار ، ويقوم على التدريس بها نخبة من الأئمة المتميزين وأعضاء المقارئ .مؤكدا أنه جرى تخصيص يومين في الأسبوع لحفظ القرآن للسيدات وباقي الأسبوع للرجال، وكذلك تخصيص محاضرتين يوميا لتدريس علم الفقه والحديث للجنسين على فترتين.

وأضاف بخيت، أن المدارس الجاري افتتاحها بيانها كالتالى : مدرسة المجمع الإسلامي بالخارجة - مدرسة مسجد الحي الجديد بالخارجة , مدرسة مسجد البساتين الكبير بالخارجة , مدرسة مسجد معاذ بالخارجة, مدرسة مسجد المروة القديم بالخارجة , مدرسة مسجد المحابس بالخارجة , مدرسة مسجد النور بباريس ، مدرسة المسجد الشرقي بموط ، مدرسة مسجد خاتم المرسلين بموط ، مدرسة مسجد محمد عيد ببلاط , مدرسة مسجد عزب القصر, مدرسة مسجد زمزم بالمعصرة , مدرسة مسجد التقسيم بالفرافرة.

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