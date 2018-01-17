مشرف الكرة بالمقاولون: المربع الذهبي هدفنا.. وفاروق على مشارف بازل السويسري

أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن سياسية النادي كانت التعاقد مع لاعبين ذو عقود حرة، وعدم دفع المبالغ الكبيرة التي نسمع عنها بأسعار اللاعبين المحليين، موضحا بأن محمد عودة تمكن من المحافظة على هيكل الفريق.



وأضاف "عادل" للإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن أبناءنا هم الأولى بالأماكن المتاحة لدينا، مع بعض التدعيم المطلوب في بعض الأماكن، موضحا أن الفريق يسير بخطى ثابتة، وأننا وعدنا رئيس النادي بالتواجد في المربع الذهبي.



وأوضح أن هناك بندا بعقود اللاعبين بخصم مبالغ كبيرة منهم حال عدم الوصول للمربع الذهبي، والجميع موافق على ذلك.



وأشار إلى أن فريق بازل يتابع اللاعب محمد فاروق، بعد أن تم التواصل مع الفريق السويسري من أجله، كما أننا رشحنا العديد من اللاعبين الناشئين، وحاولنا تسويقهم عبر الفيديو.