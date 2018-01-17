هشام الغزالى: الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يسهل علاجه.. فيديو

قال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب جامعة عين شمس، إن المواطن المصرى سواء الرجل أو المرأة لديه قلق شديد من اكتشاف أمراض سرطان الثدى موضحا ان اكتشاف المرض فى المراحل الأولى يسهل العلاج والشفاء.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفترة الأخيرة وصلت الأجهزة العلاجية إلى نسبة عالية من الشفاء وعمل أدوية تقوم بمحاربته هذا السرطان والقضاء عليه.





وتابع أن الشفاء الكامل هو أن يعود المريض إلى الحياة الطبيعية مثل اى شخص وهذا ما توصلت له مصر فى الفترة الأخيرة وتمكن الأطباء من القضاء على المرض وعدم عودة المرض مرة ثانية للسيدة المريضة .



