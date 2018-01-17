هشام الغزالى: الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يسهل علاجه.. فيديو

قال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب جامعة عين شمس، إن المواطن المصرى سواء الرجل أو المرأة لديه قلق شديد من اكتشاف أمراض سرطان الثدى موضحا ان اكتشاف المرض فى المراحل الأولى يسهل العلاج والشفاء.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفترة الأخيرة وصلت الأجهزة العلاجية إلى نسبة عالية من الشفاء وعمل أدوية تقوم بمحاربته هذا السرطان والقضاء عليه.
وتابع أن الشفاء الكامل هو أن يعود المريض إلى الحياة الطبيعية مثل اى شخص وهذا ما توصلت له مصر فى الفترة الأخيرة وتمكن الأطباء من القضاء على المرض وعدم عودة المرض مرة ثانية للسيدة المريضة .
وأشار إلى أن الشخص المريض الذى يتم علاجه بالأدوية التي كانت موجودة فى الماضى ، كانت يعود المرض للشخص بعد فترة من الشفاء ، موضحا أن العلاج المناعي يؤثر على الاشياء الغريبة فى الجسم ويقوم بتكسيرها ولكن السرطان يعتبر مرضًا خبيثًا ويقوم بارتداء شيء خفى ولا يقدر العلاج للوصول الى هذا المرض ولكن فى الفترة الأخيرة تم التوصل إلى علاج يقوم بتدمير هذا المرض الخبيث.