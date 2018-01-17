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حسين أمين: على الإعلام أن يترجم دعوة الأزهر لتخصيص ٢٠١٨ عامًا للقدس

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:32 م
صدى البلد
محمد شحتة
صرح الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية، "أن كلمة شيخ الأزهر حملت رسائل مهمة وقوية للعالم بشأن القدس، وأن دعوته لتخصيص عام ٢٠١٨ عامًا للقدس لابد أن يلقى صدى في الأروقة الإعلامية والثقافية وغيرها على مدار العام.

وأضاف فى تصريح لصدى البلد، أن الإعلام لابد أن يقوم بدور أكبر في توعية الشباب بقضاياهم التاريخية والإنسانية والدينية، وأنه آن الأوان أن نقف صفًا واحدًا متسامين فوق الخلافات الصغيرة التي شغلتنا عن قضايانا الكبيرة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، والذي بدأت فعالياته صباح اليوم الأربعاء ويستمر حتى مساء غد، بحضور وفود رسمية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

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