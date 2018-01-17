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أخبار العالم

زعيمة المعارضة الإيرانية: ولاية الفقيه إلي مزبلة التاريخ

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:41 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قامت زعيمة المعارضة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، منذ قليل بنشر عدة تغريدات علي صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عقب انتهائها من حضور الإجتماع الإستثنائي للمجلس.

وأعلنت رجوي في تغريداتها أن المجلس الوطني ركز في إجتماعه علي الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني، كما قامت بنشر جزء من كلمتها خلال الاجتماع، والتي قالت فيها إنه ثبت خلال الإنتفاضة أن المجتمع الإيراني مشبع بمشاعر الإحتجاج والغضب تجاه حكم الملالي وأنه ربما تفصله لحظة عن إسقاط النظام، الذي ظهرت عليه مؤخرا علامات الشيخوخة الشاملة، وأن الإنتفاضة الإيرانية كما أظهرت مدي قوة الشعب الإيراني، فإنها أسقطت القناع عن العديد من الوجوه المزيفة، التي تتخفي في ثوب الوسطية والإعتدال الخادع.

كما صرحت بأنه بات من المستحيل العودة إلي ما قبل الانتفاضة مرة أخرى، فلا النظام الحاكم ولا علاقاته بالمنطقة أو بالعالم من شأنها الرجوع بالشعب الإيراني من جديد إلي قبول الأوضاع التي ثار عليها من فقر وبطالة وغلاء، وأكدت رجوي أن إسقاط النظام الملالي وإيجاد بديل ديموقراطي قائم علي فصل الدين عن الدولة أمر ضروري، وأنه اصبح بمتناول أيدي الثوار، وأن النظام ولاية الفقيه متجه لا محالة إلي مزبلة التاريخ.

والجدير بالذكر أن المظاهرات في إيران لاتزال مستمرة إلي الآن ضد النظام الإيراني في العديد من المحافظات والمدن الإيرانية.

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