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تامر عبدالمنعم: اختيار اسم "حكاية وطن" عبقري.. فيديو

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:42 م
صدى البلد
توك شو
أشاد الإعلامي تامر عبد المنعم، بمؤتمر "حكاية وطن" الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن اختيار الاسم "عبقري" ولخص الأيام الكثيرة الذي عاشها الشعب المصري بالكامل، حيث إن السيسي رسم ملحمة على سنوات مضت.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال تقديمه برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"،أنه يجب على الشعب المصري التكاتف من أجل القضاء على الإرهاب، موضحًا انه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والقرارات الاقتصادية "الشعب مقالش أه"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الشعب المصري يقف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، وكذلك أجهزة الشرطة والقضاء.

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