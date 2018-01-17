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مصطفى الفقي: الدولة منتج سيئ للثقافة .. فيديو

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:44 م
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
عمرو ممدوح
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الدولة منتج سيئ للثقافة، وليس بالضرورة أن تنتج الدولة أفلام، ومسرحيات، مشيرا أنه يجب ترك الأمر للقطاع الخاص.

وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» أن توقيت تعيين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، مرتبط بمعرض الكتاب، القادم بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن معرض القاهرة للكتاب، يجب أن يكون باكورة عمل الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأوضح المفكر السياسي، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم كان لها دور كبير جدا في مواجهة وزير ثقافة الإخوان، خلال توليها رئاسة دار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى أن لها تاريخ فني كبير.

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