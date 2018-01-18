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ثقافة

برنامج نصف العام للنشء في بيت السناري.. 22 يناير

الخميس 18/يناير/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، برنامج نصف العام للنشء تحت عنوان (أرت زوون)، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يقوم على الورشة مجموعة متميزة من طلبة كلية تربية نوعية.

والبرنامج هو مجموعة من الأنشطة الفنية والتربوية والثقافية والاجتماعية الهادفة والمتنوعة، يتم تنفيذها خلال إجازة منتصف العام؛ لاستثمار أوقات فراغ الأبناء، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت إشراف مدربين مؤهلين تربويًا.

وتساعد الورشة على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم على الإبداع والخيال والابتكار، لذلك تكون إجازة منتصف العام الحل المثالي لتحقيق كل هذه الأهداف.

ويتعلم المشاركون خلال ذلك البرنامج مجموعة من الأنشطة الفنية والتعرف على خامات فنية مختلفة مثل الورق والفوم الملون والصلصال بأنواعه والجلود والعجائن والألوان وقشر الخشب وغيرهم من الأنشطة الفنية.

ويستهدف البرنامج المشاركين بداية من 11 سنة وحتى 14 سنة، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 20 مشتركا.

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