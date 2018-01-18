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محافظات

إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

الخميس 18/يناير/2018 - 11:55 ص
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
إيهاب عمر
شهد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية التي أقامتها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بجامعة أسيوط على هامش مؤتمر دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك بمشاركة بعض نجوم الفن أبرزها الفنانة هالة صدقى والفنانة إلهام شاهين وبوسى شلبي وغادة رجب والفنان طارق الدسوقى وريم كمال.

وحضر الاحتفالية أيضًا، الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور على مهران منسق عام جمعية من أجل مصر بمحافظة أسيوط وحشد كبير من نواب البرلمان ورجال ورموز الدين الإسلامي والمسيحي ومنسقى حملة دعم الرئيس بأسيوط.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للفنانة بوسى شلبى ثم كلمة للفنانة الهام شاهين والفنانة هالة صدقي والتى أشادت بمدى تميز محافظة أسيوط بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة وظهور العديد من رموز الثقافة والإعلام ورجال السياسة من أبناء محافظة أسيوط.

وأشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بدور الفن والثقافة فى نشر القيم والمبادىء وتعميق قيم الانتماء لدى المواطنين، موجها الشكر لجميع الفنانيين الذين تطوعوا للمشاركة فى الاحتفالية على هامش زيارتهم للمحافظة للمرة الأولى والتى يقومون خلالها بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة وعلى رأسها دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة والتى تعد من أهم مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة.

وجاءت الفقرات الغنائية للفنانة ريم كمال وبعض الأغاني الوطنية ثم الفقرة الغنائية للفنانة غادة رجب لبعض أغانى الفنانة الراحلة أم كلثوم والفنان محمد عبد الوهاب والختام بفقرة الغناء للطفل الفنان محمد أسامة نجم برنامج ذا فويس كيدز وابن محافظة أسيوط.

تأتي الاحتفالية الفنية على هامش المؤتمر الذى أقامته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بجامعة أسيوط بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة واللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط وبمشاركة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب والكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر والكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب واحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومحمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب والفنان طارق الدسوقي والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والانبا يوأنس مطران أسيوط وتوابعها.

وتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية حول الأمن القومى والتحديات الراهنة والثانية حول كيف ينجح الشعب المصرى في الانتخابات ودور الاعلام فى مواجهة التحديات وإعلاء مصلحة الوطن ومساندة قضاياه .

كما تم – خلال الجلسات - عرض فيمًا تسجيليًا لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية وحتى وقتنا هذا والذي شمل دور السيسى فى القضاء على الفوضى العارمة التى اجتاحت مصر وحلول لبعض المشكلات التى تعانى منها البلاد وإنشاء عدد من المشاريع التنموية المهمة فى عدد من المحافظات.
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور
إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

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إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

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