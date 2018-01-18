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محافظات

وفد من دولة جنوب السودان يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بسوهاج

الخميس 18/يناير/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
إسلام رياض
عقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مساء أمس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع وفد ولاية جوبا بجمهورية جنوب السودان الذى يزور محافظة سوهاج، وذلك لمناقشة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين ودفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون المشترك، فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوطيد العلاقات مع الاشقاء الافارقة ودعم فرص الاستثمار فى مختلف المجالات، بمشاركة اعضاء مجلس النواب والمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة وأعضاء الغرفة التجارية والمجلس القومى للمرأة والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال. 

واكد المحافظ، خلال الاجتماع ان الجميع يعمل فى سوهاج على تعزيز القوة المالية والاستثمارية وتنمية الموارد بالمحافظة والمساهمة بقوة فى الناتج الاقتصادى القومى، والعمل على تيسير النشاطات الاستثمارية وعرض فرص الاستثمار بكل شفافية، مرحبًا بالشراكة مع المجتمع المدنى والمرأة والشباب. 

ضم وفد دولة جنوب السودان السيد فرانسيس لاتيو، نائب حاكم ولاية جوبا ورئيس الوفد والسيد بيتر كينى، رئيس المجلس التشريعى بالولاية، ووزراء الصحة، والمالية، والاعلام، والثقافة، والشباب والرياضة، بالولاية ورئيس مفوضية المنطقة الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار والملحق التجارى بسفارة جنوب السودان والمستشار الاقتصادى لحاكم الولاية . 

وعبر أعضاء الوفد خلال الاجتماع عن سعادتهم بالتواجد فى مصر عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، معتبرين انها زيارة تاريخية بالنسبة لهم، موجهين الشكر للمحافظ وأهالي سوهاج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعبروا عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين محافظة سوهاج ودولة جنوب السودان . 

وقام الدكتور على مسعود، المستشار الاقتصادى للمحافظة بعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والنقلة النوعية التى شهدتها محافظة سوهاج فى مجال الصناعة والاستثمار خلال الاونة الاخيرة, وتغيير الخريطة الاقتصادية للمحافظة وتحويلها الى محافظة صناعية وسياحية جاذبة للاستثمار، وحرص اجهزة المحافظة على دعم المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار .

وفى نهاية الاجتماع قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للسيد فرانسيس لاتيو، نائب حاكم ولاية جوبا ورئيس الوفد، والسيد بيتر كينى، رئيس المجلس التشريعى بولاية جوبا تقديرا لهم .

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