ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس حزب الغد يطالب شيوخ وعمد القبائل بجمع التوكيلات للرئيس السيسى

الخميس 18/يناير/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
طالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس المصرى للقبائل العربية والمصرية رئيس حزب الغد، عمد وشيوخ القبائل العربية بحشد الأهالى في قبائلهم وعمل أكبر قدر من التوكيلات لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، على الرغم من إعلان أكثر من 500 نائب بالبرلمان ترشيحهم للرئيس السيسى وعدم حاجته لجمع 20 ألف توكيل.

وأكد مصطفى فى بيان صحفى، أن القبائل العربية على قلب رجل واحد وسيدعمون الرئيس حتى يضمنون فوزه باكتساح على جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار رئيس المجلس المصرى للقبائل العربية والمصرية رئيس حزب الغد، إلى ضرورة تكاتف المصريين للنجاة بمصر الغالية من براثن الإرهاب الغاشم والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى القادر على توحيد الشعب المصري وتحقيق التنمية والرخاء للمصريين.

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن .. اليوم

الصحة: إغلاق مستشفى السلام الدولي لمخالفة قرار مجلس الوزراء

مدرب حراس الفراعنة السابق: الحضري لا يصلح للمشاركة في المونديال

يهودي معارض: نصلي من أجل نجاح مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

جثمان صبرى موسى يصل مسجد السيدة نفيسة

كوب من هذا المشروب يقضي على العسر الهضمي

بتروجيت: دبش سيتم إيقافه ونسعى لتخفيف المدة

أسعار العملات والذهب في تعاملات اليوم.. فيديو

«أبو العينين»: سامح عاشور الأجدر برئاسة اتحاد التحكيم العربي.. فيديو

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية .. فيديو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية «جنين»

رئيس "القيم" يكشف أسباب اختيار أيمن يونس وصلاحيات اللجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

GAC تعلن عن نفسها بقوة فى ديترويت بالكشف عن سيارتها الاختبارية Enverge .. صور

شاهد .. تطبيق "بيئة" يرفع شعار "اشتريها بدل ما ترميها" .. فيديو وصور

ضبط شاب يرتدي النقاب لخطف الأطفال بالخانكة .. صور

إطلالة مغربية جديدة لـ"بسمة بوسيل" زوجة تامر حسني ..صور

فيديو

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية .. فيديو
معاون وزير الشباب : "مصر بتاعت كل الناس وليست ملكا لحكومة أو رئيس" .. فيديو
عيد الشرطة الـ66 .. شاهد جهود شرطة المسطحات في تأمين المواطنين
بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس
ماجد المصري لـ «صدى البلد»: صوتي لـ «الرئيس السيسي»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟