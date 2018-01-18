رئيس حزب الغد يطالب شيوخ وعمد القبائل بجمع التوكيلات للرئيس السيسى

طالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس المصرى للقبائل العربية والمصرية رئيس حزب الغد، عمد وشيوخ القبائل العربية بحشد الأهالى في قبائلهم وعمل أكبر قدر من التوكيلات لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، على الرغم من إعلان أكثر من 500 نائب بالبرلمان ترشيحهم للرئيس السيسى وعدم حاجته لجمع 20 ألف توكيل.



وأكد مصطفى فى بيان صحفى، أن القبائل العربية على قلب رجل واحد وسيدعمون الرئيس حتى يضمنون فوزه باكتساح على جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأشار رئيس المجلس المصرى للقبائل العربية والمصرية رئيس حزب الغد، إلى ضرورة تكاتف المصريين للنجاة بمصر الغالية من براثن الإرهاب الغاشم والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى القادر على توحيد الشعب المصري وتحقيق التنمية والرخاء للمصريين.