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محافظات

تحرير 17 محضر مخالفات تموينية لمخابز بالعدوة في المنيا

الخميس 18/يناير/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
ايمن يونس
نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز مكونة من إدارة التفتيش الادارى وإدارة تموين العدوة والإدارة الصحية وذلك في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

قال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة العدوة ، انه تم المرور على 24 مخبزًا بدائرة الوحدة المحلية لقرية بني عامر وصفانية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر مخالف ما بين ( نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم الالتزام بالمواعيد ـ عدم وجود ميزان حساس) ، كما تم تحرير 88 محضر صحة لعدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن.

من جانب أخر، تابعت لجنة مشكلة من قبل الوحدة المحلية العمل باستخدام الأختام الجديدة بنظام البصمة لختم الذبائح بمجزر قرية البسلقون ومجزر مدينة العدوة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد والتزوير في الأختام حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة من قبل الإدارة البيطرية وإدارة التموين والتفتيش الإداري على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر وانتهاء الصلاحية وفساد المنتج، مشددًا على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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