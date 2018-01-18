«بروفات» آدم استعدادًا لحفله «الليلة» بالقاهرة

انتهى المطرب اللبنانى آدم من "بروفات" حفله الذي من المقرّر أن يحييه مساء اليوم الخميس داخل إحدى البواخر النيلية بالزمالك والذي يغلب على جمهوره السياح العرب من مختلف الجنسيات وبخاصة أبناء الخليج.





أجرى آدم بروفات الحفل داخل "استوديو بيراميدز" بصحبة فرقته الموسيقية ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "كيفك إنت" ، "هذا أنا" ،"على بالى" ،"اشمعنا انا" ،"خلص الدمع"، تتر مسلسل "العار" ،" كله بتاع مصلحته".. بالإضافة إلى بتونس بيك للراحلة وردة والأسامى لذكرى.



